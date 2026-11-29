Beim FC Schalke hält man auch nach der 1:8-Klatsche gegen Mitaufsteiger SC Paderborn an Trainer Miron Muslic fest. „Über Miron gibt es 0,0 Diskussion“, zitiert die ‚WAZ‘ Sportvorstand Frank Baumann.

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„Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Miron hat die Jungs gut eingestellt. Es ist keine Frage von Taktikumstellung. Letztendlich stehen die Spieler auf dem Platz und sind gefordert“, stellt Baumann klar.

Sollte Schalke weiter an Miron Muslic festhalten? Ja, er ist der richtige Trainer Nein, ein Trainerwechsel ist nötig Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das Debakel in Paderborn war das neunte sieglose Pflichtspiel in Serie, in der Liga steht S04 auf Platz 16. Am kommenden Sonntag steht das Revierderby gegen Borussia Dortmund auf dem Programm.

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Baumann sagt: „Ich stehe heute hier, weil wir ein Gesicht gezeigt haben, dass Schalke 04 nicht würdig ist. Dafür müssen wir uns schämen. Man kann auch in Paderborn verlieren, keine Frage. Aber wir dürfen nicht so ein Gesicht zeigen.“

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Unmittelbar nach dem gestrigen Spiel hatte auch Muslic, mit Ausnahme von Torwart Loris Karius (33), mit seiner Mannschaft abgerechnet, unter anderem von einer „Schande“ gesprochen.