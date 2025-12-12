Schalke: Tolle Nachrichten von Sylla

Den FC Schlke 04 erreicht frohe Kunde. Moussa Sylla wird wider Erwarten doch nicht zum Afrika-Cup reisen, da der Stürmer überraschenderweise im Aufgebot der malischen Nationalmannschaft fehlt. „Enttäuscht. Aber stolz und hinter den Adlern“, meldet sich Sylla über seine sozialen Kanäle zu Wort.

Somit kann der Zweitligist sowohl beim Hinrunden-Abschluss bei Eintracht Braunschweig als auch in der Wintervorbereitung auf den 26-Jährigen zurückgreifen. Aufgrund der Nicht-Teilnahme dürfte sich auch ein möglicher Transfer einfacher gestalten. Sylla, dessen Vertrag auf Schalke bis 2028 läuft, wird immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht.