Dejan Ljubicic (28) wird dem FC Schalke 04 eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge fällt der Offensivspieler voraussichtlich bis nach der Länderspielpause aus. Selbst ein Einsatz am 11. Oktober gegen den SC Freiburg stehe auf der Kippe.

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Ljubicic hatte sich am Wochenende gegen Union Berlin (3:1) verletzt, musste in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Immerhin: Einen Kreuzbandriss, der zwischenzeitlich befürchtet wurde, hat der Österreicher (neun Länderspiele) laut der ‚Bild‘ nicht erlitten.