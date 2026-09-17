United: Neuer Vertrag für DFB-Talent

Manchester United plant, Noah Ajayi langfristig an den Verein zu binden. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ steht der deutsche U19-Nationalspieler unmittelbar vor der Vertragsverlängerung. Der 17-Jährige spielt bereits seit seinem zehnten Lebensjahr für die Jugendmannschaften der Red Devils.

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Ajayi kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel spielen und soll insbesondere Jugendchef Stephen Torpey beeindruckt haben. Auch zahlreiche Vereine von der Insel und dem europäischen Festland hatten den 1,87 Meter großen Offensivakteur auf dem Zettel, doch nun macht United Nägel mit Köpfen.