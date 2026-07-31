La Liga
Riesige Überraschung: Real schnappt sich neuen Mittelstürmer
Heimlich, still und leise hat Real Madrid einen Stürmertransfer eingetütet. Der 21-jährige Carlos Espí kommt per Ausstiegsklausel zu den Königlichen.
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@Maxppp
Real Madrid begrüßt einen neuen Torjäger. Das spanische Neuner-Talent Carlos Espí hat einen bis 2031 datierten Vertrag im Santiago Bernabéu unterschrieben. Festgeschriebene 25 Millionen Euro Ablöse wandern dank einer Aussstiegsklausel an Ligakonkurrent UD Levante.
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Comunicado Oficial: Carlos Espí.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026
Dabei hatte Espí bis gestern Abend noch kurz vor dem Wechsel zu Brighton & Hove Albion gestanden. Doch die Königlichen intervenierten und überzeugten das Juwel kurzerhand von der Perspektive unter Neu-Trainer José Mourinho.
Elf Tore erzielte Espí in 25 Ligaspielen der vergangenen Saison, bei Real soll er den Kaderplatz von Eigengewächs Real García (22) einnehmen, den es zum FC Fulham zieht
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