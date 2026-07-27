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Bundesliga

Fünfjahresvertrag: BVB vor schnellem El Mala-Deal?

Bleibt Said El Mala über den Sommer hinaus beim 1. FC Köln? Bei Borussia Dortmund glaubt man zumindest an eine zeitnahe Zusammenarbeit mit dem Bundesliga-Senkrechtstarter.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Said El Mala im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Said El Mala (19) zu Borussia Dortmund erhalten neue Nahrung. Laut der ‚Bild‘ ist der Optimismus beim BVB groß, den Außenstürmer in den kommenden Tagen vom 1. FC Köln loszueisen.

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Ergänzend wird von einem Austausch mit dem deutschen U21-Nationalspieler berichtet. El Mala habe deutlich gemacht, dass er sich einen Wechsel an die Strobelallee gut vorstellen könne. Der Shootingstar warte lediglich auf die Übereinkunft der Klubs.

Beim BVB winkt El Mala eine Anstellung bis 2031. Bei einer entsprechenden Laufzeit kann Dortmund die Ablöse in der eigenen Bilanz auf fünf Geschäftsjahre strecken – im Falle der von Köln geforderten 50 Millionen Euro also auf zehn Millionen Euro per annum.

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Ob die Borussia die aufgerufene Summe auf den Tisch legt, bleibt aber abzuwarten. Zuletzt sollen die Schwarz-Gelben samt Boni 44 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben. Die Fronten zwischen den Bundesligisten gelten angesichts der BVB-Offerte als verhärtet. Nach Informationen der ‚Bild‘ wartet der BVB allerdings noch auf eine offizielle Rückmeldung vom FC.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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