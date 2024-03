FIFA-Entscheidung: Blaue Karte vom Tisch

Die Blaue Karte wird wohl nicht im Profifußball eingeführt. „Es wird keine Blaue Karte auf dem Top-Level geben. Das Thema existiert für uns nicht“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino am heutigen Samstag vor der Jahreshauptversammlung des International Football Association Board (IFAB) in Glasgow. Der Schweizer zeigte sich eindeutig in seinen Aussagen: „Wenn sie eine Schlagzeile wollen, sie lautet 'Rote Karte für die Blaue Karte’.“

Eigentlich stand unter anderem die Erörterung der Blauen Karte auf der Agenda für die heutige IFAB-Hauptversammlung, doch die FIFA verfügt mit 50 Prozent der Stimmen über eine Sperrmöglichkeit hinsichtlich Regelvorhaben, weshalb eine detailliertere Debatte wohl gar nicht erst zustande kommen wird. Die Idee hinter der Blauen Karte ist eine Zeitstrafe. Diese könnte speziell taktischen Fouls sowie unsportlichem Verhalten entgegenwirken. Eine vermeintliche Revolution des internationalen Regelwerks im Profifußball ist Stand jetzt gescheitert.