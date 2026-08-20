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Premier League

58 Millionen für Delap

von Fabian Ley - Quelle: Ben Jacobs
Liam Delap im Chelsea-Trikot @Maxppp

Liam Delap könnte einen Wechsel innerhalb der Premier League vollziehen. Dem Transferjournalisten Ben Jacobs zufolge befinden sich Leeds United, Nottingham Forest und der FC Everton im Rennen um den 23-jährigen Mittelstürmer, der den FC Chelsea nach nur einer Saison schon wieder verlassen darf.

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Die Blues taxieren den Wert des Engländers laut Jacobs auf umgerechnet rund 58 Millionen Euro, als realistischere Ablösesumme aus Sicht der Interessenten werden etwa 46,5 Millionen Euro genannt. Neben den englischen Erstligisten streckt auch Serie A-Klub Como 1907 die Fühler nach Delap aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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