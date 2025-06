Barças Peña: Ein Interessent, zwei Absagen

Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber tut sich für Iñaki Peña (26) eine neue Option in der spanischen La Liga auf. Wie die ‚Sport‘ berichtet, zeigt der FC Valencia Interesse am Keeper, der den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen soll. Demnach soll sich vor allem Valencia-Coach Carlos Corberán für den 26-jährigen Schlussmann aussprechen.

Die Fledermäuse müssen den Abschied von Stammkeeper Giorgi Mamardashvili (24) kompensieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der FC Liverpool die Dienste des damaligen georgischen EM-Shootingstars gesichert, nach einjähriger Leihe zurück nach Valencia steht nun der Umzug nach England an. Peña wurde zuletzt auch mit Galatasaray sowie Celta Vigo in Verbindung gebracht, die beiden Erstligisten haben sich mittlerweile aber umorientiert.