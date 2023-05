Hertha: Dardai über „riesige Mentalitätsprobleme“

Hertha BSC-Trainer Pál Dárdai (47) hat nach dem verlorenen Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (2:5) am gestrigen Freitag sein Team stark kritisiert. „Wie kann es sein, dass es dieses Team in der ganzen Saison nicht geschafft hat, zweimal hintereinander zu gewinnen? Da haben wir riesige Mentalitätsprobleme. Da müssen wir anders sein, aber das wird schwierig“, so der Ungar nach dem Spiel bei ‚DAZN‘, „wir waren vorbereitet, aber die Jungs haben es einfach nicht hinbekommen.“

Auch die Kaderzusammenstellung wurde von Dárdai kritisiert: „In jedem Konter sind wir viel zu langsam. So ist die Mannschaft eingekauft. Wenn Köln ins Tempo gegangen ist, haben wir riesige Probleme. Es sind einfache Dinge: Mit welchem Tempo und Willen laufe ich an? Wenn ich nicht bereit bin, mit maximalem Tempo anzulaufen, dann haben wir ein Mentalitätsproblem. Ich verstehe das nicht.“ Den Berlinern bleiben zwei Spieltage, um den drohenden Abstieg noch zu verhindern.

