Sam über sein Karriereende: „Man hatte sich mehr erhofft“

Sidney Sam hat wenige Tage nach seinem offiziellen Karriereende auf seine Laufbahn als Profi zurückgeblickt. Im Gespräch mit ‚Sport‘1 gibt sich der 33-Jährige selbstkritisch: „Ich hätte früher in jungen Jahren gezielter an meinem Körper und an meiner Gesundheit arbeiten müssen. Mir hat einfach die Erfahrung gefehlt und vielleicht habe ich zu sehr auf mein Talent gesetzt.“

Traurig sei der ehemalige Nationalspieler nicht, „aber man hatte sich mehr erhofft von allen Seiten. Ich hatte da (bei Schalke 04, Anm. d. Red.) Chance, in der Champions League zu spielen. Mit einer super Truppe, was die Qualität des Kaders betrifft. Doch ich hätte mehr erreichen können.“ Im Sommer 2014 war Sam für 2,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Königsblauen gewechselt, hatte beim Ruhrpottklub aber mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt stand der Flügelspieler bis Ende Juni bei Antalyaspor in der Türkei unter Vertrag.