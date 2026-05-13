Eintracht hat Bundesliga-Spielmacher im Visier

Am abschließenden Spieltag der Bundesliga kämpft Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) um die letzte Europa-Chance – und ist dabei auch noch von der Konkurrenz abhängig. Nach einer schwachen Saison mit vielen Nebengeräuschen soll sich im Sommer bei den Hessen einiges ändern.

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Trainer Albert Riera wird mit ziemlicher Sicherheit ersetzt und auch der Kader soll ein neues Gesicht bekommen. Gesucht wird auf allen Positionen, bis zu 30 Zu- und Abgänge sollen anvisiert werden. Laut der kroatischen Sportzeitung ‚Sportske Novosti‘ hat die Eintracht für die Rolle des Spielmachers in der neuen Saison bereits einen Kandidaten im Blick. Demnach hat Frankfurt Interesse an Lovro Majer vom VfL Wolfsburg bekundet.

Unter Hecking nur Ersatz

Der 28-Jährige, der noch unter Vorgänger Daniel Bauer wieder zu seiner Form zurückgefunden hatte und klarer Stammspieler war, ist unter Chefcoach Dieter Hecking nur noch Einwechselspieler und möchte – unabhängig vom Ergebnis des Abstiegskampfes mit den Wölfen – den Klub am Saisonende verlassen.

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Die Wölfe wiederum sind laut Bericht einem Verkauf gegenüber offen, verlangen zehn bis zwölf Millionen Euro Ablöse. Der Linksfuß war 2023 noch für 25 Millionen Euro von Stade Rennes zu den Niedersachsen gewechselt und zeigte über Phasen immer mal wieder, warum er einst als großes Talent galt. Doch richtig konnte er in einer seit Jahren enttäuschenden Wolfsburger Mannschaft nicht überzeugen.

Namhafte Konkurrenz für die SGE

Der Vertrag des 38-fachen Nationalspielers läuft noch bis 2028. Seit dem 11. Januar hat er für die Wölfe allerdings weder ein Tor erzielt noch eine Vorlage gegeben. Insgesamt konnte Majer in bisher 73 Pflichtspielen für den Klub 21 Scorerpunkte sammeln.

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Dennoch ist das Interesse an dem viermaligen kroatischen Meister laut ‚Sportske Novosti‘ groß. Neben Frankfurt haben laut Bericht auch Como 1907, die SSC Neapel, Ajax Amsterdam und der FC Villarreal ihr Interesse hinterlegt.