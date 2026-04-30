Vuskovic bekommt grünes Licht von Tottenham

Luka Vuskovic steht vor seinem Comeback für den Hamburger SV. Trainer Merlin Polzin bestätigt gegenüber ‚Bild‘: „Luka hat fast alles mit der Mannschaft machen können. Er hat definitiv Schritte gemacht und ist schmerzfrei. Wir wollen natürlich keine riskanten Entscheidungen treffen. Luka hat die Option, wieder in den Spielkader zu kommen. Wir versuchen eine smarte Lösung zu finden, dass es ihm hilft und uns hilft.“ Zwei Tage vor dem Bundesligaduell mit Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) hat der 19-jährige Abwehrchef große Teile des Teamtrainings mühelos absolviert.

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Auch mit dessen Stammklub Tottenham Hotspur scheint es daher keine Probleme zu geben. Laut Leihvereinbarung müssen die Londoner nach einer überstandenen Verletzung erst ihre Einwilligung für einen Vuskovic-Einsatz geben. Polzin sieht die Sache gelassen: „Es ist unsere Pflicht und unser Verständnis, mit dem Verein und dem Spieler viel im Austausch zu sein. Das waren wir permanent. Die Experten äußern sich zur jeweiligen Thematik. Da er wieder im Training ist, kann man davon ausgehen, dass alle in die gleiche Richtung gehen und denken.“ Vuskovic hatte die vergangenen drei Ligaspiele aufgrund einer Knieprellung aussetzen müssen.