Spalletti könnte ein weiteres Jahr bleiben

Trainer Luciano Spalletti soll bei der SSC Neapel bleiben. Wie die italienische Zeitung ‚Il Mattino‘ berichtet, ist eine Option im auslaufenden Vertrag des 63-Jährigen verankert, mit der Napoli das Arbeitspapier um ein Jahr verlängern kann. Klubpräsident Aurelio de Laurentiis (73) habe bereits entschieden, die Option ziehen zu wollen. Unklar sei, wann dies geschieht.

Neapel führt nach einem bemerkenswerten Saisonstart die italienische Liga mit fünf Punkten Vorsprung vor Atalanta Bergamo an. Sollte Napoli am Ende der Spielzeit immer noch auf Platz eins stehen, wäre es die dritte Meisterschaft in der langjährigen Vereinsgeschichte. Und auch in der Champions League qualifizierte man sich in einer schwierigen Gruppe mit dem FC Liverpool, Ajax Amsterdam und den Glasgow Rangers als Gruppenerster für das Achtelfinale. Kein Wunder also, dass die Zusammenarbeit mit Spalletti ausgedehnt werden soll.