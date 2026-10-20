HSV: Große Pläne für den Transfermarkt

Der Hamburger SV möchte den Kader auch in den nächsten Transferphasen verstärken und ist bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Im Podcast ‚Football Finance‘ sagt HSV-Vorstand Eric Huwer: „Wir wollen das Geld nicht zurückhalten. Wir wollen es investieren. Das haben wir jetzt auch gemacht im Transferfenster. Viele waren davon überrascht – wir natürlich ein bisschen weniger.“

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Das finanzielle Risiko bei Transfers will man auch beibehalten: „Das soll auch weiterhin der Weg sein. Wenn wir von Spielern überzeugt sind, die uns besser machen und die Leute hier begeistern, dann: Let’s go.“ Im vergangenen Transferfenster gab der HSV rund 31 Millionen Euro für neue Spieler aus. Die Transfers von Fábio Vieira (26) und Zakaria El Ouahdi (24) machen dabei über die Hälfte der Summe aus. Demgegenüber stehen etwa zehn Millionen Euro an Transfereinnahmen.