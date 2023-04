Mit zwei Klauseln: Leipzigs letztes Angebot für Olmo

Bei Dani Olmo geht der Trend nach monatelangen Verhandlungen mit RB Leipzig nach wie vor in Richtung Abschied im Sommer. Immer mehr Topklubs melden Interesse am 24-Jährigen Spanier an. Mit dem FC Barcelona, Real Madrid und Klubs aus England wie dem FC Arsenal oder Manchester United in der Verlosung tut sich Leipzig schwer, Olmo von einem Verbleib zu überzeugen.

Laut ‚Sky‘ wollen die Sachsen dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler nun einen letzten Vertragsentwurf vorlegen. Dabei gehe der amtierende Pokalsieger „an die monetären Grenzen“. Auch in Sachen Ausstiegsklausel muss sich RB gewaltig strecken. Dem Bezahlsender zufolge ist es wahrscheinlich, dass Olmo zwei unterschiedliche Klauseln angeboten werden.

‚Sky‘ schätzt, dass die erste Klausel bei rund 70 Millionen Euro liegen würde. Der zweite Passus wäre extra für einen Wechsel nach Spanien vorgesehen. Klubs aus La Liga müssten dann weniger tief in die Tasche greifen als andere Vereine.

Kein zweiter Fall Laimer

Sollte Olmo das Entgegenkommen der Leipziger nicht genug sein, ist dem Bericht ein Verkauf zum Saisonende geplant. Beim Bundesligisten will man verhindern, dass sich ein Fall wie bei Konrad Laimer wiederholt und sich ein Leistungsträger ohne Transfererlös abschiedet. Als mögliche Ablöse für diesen Sommer bringt ‚Sky‘ rund 30 Millionen Euro ins Spiel. Leipzig will noch einmal alles auf eine Karte setzen, um ein solches Szenario abzuwenden.