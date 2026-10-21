Arsenal-Keeper David Raya möchte eines Tages nach Spanien zurückzukehren und in LaLiga zu spielen. Das verrät der 31-Jährige in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung ‚Marca‘: „Ich würde LaLiga wahnsinnig gerne einmal ausprobieren. Vielleicht spiele ich ja in Zukunft mal für einen spanischen Verein. Ich bin Spanier und würde wahnsinnig gerne dort spielen, ganz sicher.“

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Der in Barcelona geborene spanische Nationaltorhüter hat in seiner bisherigen Karriere noch kein einziges Spiel in der Primera División absolviert. Grund dafür war sein früher Wechsel nach England: 2012 schloss er sich im Alter von 16 Jahren den Blackburn Rovers an. Über die Stationen Southport und Brentford führte sein Weg schließlich zum FC Arsenal. Im Jahr 2023 war zwischenzeitlich auch der FC Bayern an Raya interessiert. Der Torhüter stand damals in Kontakt mit den Münchnern, entschied sich letztlich jedoch für einen Wechsel zu den Gunners. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher gegen den deutschen Rekordmeister (heute, 21 Uhr) äußerte sich Raya zu den damaligen Gesprächen: „Wir hatten Verhandlungen, aber ich habe mich damals – mit allem Respekt vor Bayern – für Arsenal entschieden. Jetzt möchte ich nicht mehr darüber sprechen, was hätte passieren können.“