Im Sommer soll ein neuer Torhüter kommen, ein erfahrener Backup für die zukünftige Nummer eins Jonas Urbig (23) wird gesucht beim FC Bayern. Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln) und Loris Karius (33/FC Schalke) sollen auf der langen Wunschliste ganz oben stehen.

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Letzterer wurde gestern Abend im Anschluss an das 0:0 gegen den VfB Stuttgart auf die Gerüchte angesprochen. Allzu tiefen Einblick in seine Gedankenwelt gewährte Karius gegenüber ‚Sky‘ nicht: „Ich bekomme es genauso mit wie ihr. Mir steht es auch nicht zu, Gerüchte zu kommentieren. Dafür ist auch nicht der Anlass.“

Karius wolle „jetzt nicht irgendwelche wilden Sachen kommentieren. Ich habe mit niemandem gesprochen. Meine tägliche Arbeit hier ist anspruchsvoll genug. Ich fühle mich sehr wohl auf Schalke und spiele sehr gerne hier. Wir haben in den nächsten Wochen einiges vor, deswegen ist mein voller Fokus darauf.“

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Vertraglich gebunden ist Karius bis 2028, vor knapp zwei Jahre hatte S04 den Schlussmann aus der Vereinslosigkeit geholt. Dieser betont: „Es ist sehr, sehr schön, hier im Tor zu stehen vor der Nordkurve. Da kann man sich schon geehrt fühlen, hier vor den Leuten jedes Mal im Tor zu stehen.“