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Emotionale Rückkehr für Angeliño?

von Daniel del Federico - Quelle: Il Tempo
Angelino im Trikot von der AS Rom @Maxppp

Angeliño könnte in diesem Sommer zu seinem Heimatverein zurückkehren. Wie ‚Il Tempo‘ berichtet, ist Deportivo La Coruña gewillt, den 29-Jährigen heimzuholen. Der Linksverteidiger lief bereits in seiner Jugend von 2007 bis 2013 für Dépor auf.

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Zwar steht Angeliño bei der AS Rom noch bis 2028 unter Vertrag, spielt in den Planungen der Italiener jedoch keine Rolle mehr. Sein letzter Startelfeinsatz für die Giallorossi war im September 2025, weshalb ihm die Römer bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen würden. Zuletzt hatte auch Betis Sevilla Interesse an dem Spanier signalisiert.

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