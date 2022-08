„Maximaler Druck auf de Jong“ | Yildiz – Juves „leuchtender Stern“

Wann endet die de Jong-Posse?

Frenkie de Jong bleibt ein bestimmendes Thema in den katalanischen Fachblättern. „Maximaler Druck auf de Jong“ – so skizziert die ‚Sport‘ die Situation des niederländischen Ballverteilers. Etwas ausführlicher: Chelsea und Manchester United sind weiter im Rennen. Barça will 80 Millionen Euro Ablöse einstreichen, de Jong aber kann sich noch immer nicht für einen Abschied aus Barcelona erwärmen. Trainer Xavi ganz diplomatisch: „Da kann noch viel passieren.“

Reals Bermudadreieck

Während sich also im Mittelfeld der Blaugrana noch etwas tun soll, bleibt in der Zentrale des Erzrivalen Real Madrid alles beim Alten. „Ancelotti vertraut seiner Achse bedingungslos“, stellt die ‚Marca‘ nach den Eindrücken der Sommer-Vorbereitung fest. Gemeint ist das „Bermudadreieck“ Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric. Klingt auf Spanisch noch schöner: „El Triángulo de las Bermudas“.

Yildiz startet durch

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Bayern München sein Offensiv-Talent Kenan Yildiz an Juventus Turin verliert. Der Youngster forderte schlicht zu viel Geld. Die Alte Dame zeigte sich spendabler und wird sich schon jetzt die Hände reiben. Bei einem Jugendturnier im schweizerischen Aesch trumpfte Yildiz groß auf und erzielte insgesamt vier Tore. Genug, um von der ‚Tuttosport‘ das Prädikat „leuchtender Stern“ verliehen zu bekommen.