Fehlt Mbappé länger als gedacht?

Kylian Mbappé hat nicht vor, seine Rückkehr auf den Fußballplatz zu erzwingen. Dies geht aus einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ hervor, wonach der französische Superstar bei seiner Knieverletzung Vorsicht walten lasse und vor allem die Weltmeisterschaft im Sommer im Hinterkopf habe. Der 27-jährige Weltmeister von 2018 fehlt den Madrilenen seit einer Woche, der Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr ist nach wie vor unbekannt.

Dem Bericht zufolge will sich der Stürmer im Falle einer Rückkehr auf den Rasen zu 100 Prozent sicher sein und einen erneuten Ausfall ausschließen. Demnach habe die WM im Sommer allerhöchste Priorität für den pfeilschnellen Rechtsfuß, bei der dieser den Torrekord von Miroslav Klose (16 WM-Tore) anvisieren möchte. Mbappé kommt derzeit auf zwölf Treffer bei zwei Endrunden-Teilnahmen. Es ist also durchaus möglich, dass der Knipser den Königlichen noch einige Wochen fehlen könnte.