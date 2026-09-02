Eredivisie
30-Millionen-Angebot für WM-Fahrer Hadj Moussa
@Maxppp
Feyenoord Rotterdam liegt ein lukratives Angebot für Anis Hadj Moussa (24) vor. Nach FT-Informationen bietet Saudi-Klub Al Ittihad 30 Millionen Euro für den Rechtsaußen. Feyenoord hatte Hadj Moussa vor zwei Jahren für 3,5 Millionen vom belgischen Zweitligisten Patro Eisden geholt. Sein Vertrag läuft bis 2030.
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In diesem Sommer nahm der Linksfuß mit Algerien an der WM teil (drei Einsätze), wo im Sechzehntelfinale gegen die Schweiz Schluss war. Für Rotterdam kommt Hadj Moussa in 87 Spielen auf 39 Scorerpunkte (26 Tore, 13 Assists).
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