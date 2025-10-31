Transferzeugnis: Einige Horror-Noten für Wolfsburg

Vini Souza - Note 5

Der Brasilianer sollte Stabilität ins defensive Mittelfeld bringen – Wolfsburg ließ sich das 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Zwar spielt Souza immer von Beginn an, so richtig überzeugen konnte er aber dabei nie. Seine Zweikampfwerte stimmen zwar, doch spielerisch lässt der 26-Jährige arg zu wünschen übrig.

Aaron Zehnter - Note 4,5

Der Linksverteidiger war beim SC Paderborn eine der großen Entdeckungen der vergangenen Zweitliga-Saison. Dass Zehner den Zuschlag trotz zahlreicher Interessenten den Wölfen gab, dürfte ihn mittlerweile ärgern. Weder ist der 20-Jährige gesetzt, noch überzeugt er, wenn er ran darf. Von einem Treffer am zweiten Spieltag bei 1:1 gegen Mainz 05 mal abgesehen. Immerhin: Mit 4,5 Millionen Euro Ablöse war er nicht allzu teuer für VW-Verhältnisse.

Adam Daghim – Note 2,5

Kurz vor Toresschluss lieh Wolfsburg den Stürmer von RB Salzburg aus. Dass man die vereinbarte Kaufoption zieht, ist denkbar. Immerhin zwei Tore – darunter der wichtige Siegtreffer am vergangenen Wochenende in Hamburg – gelangen dem Dänen schon.

Jesper Lindström - ohne Note

Zu Frankfurter Zeiten galt der schnelle Flügelspieler als absolutes Toptalent. Mittlerweile ist Lindström 25 Jahre alt und von der SSC Neapel nach Wolfsburg verliehen. Anhaltende Verletzungsprobleme sorgen dafür, dass der Däne erst einen Kurzeinsatz absolvieren konnte.

Saël Kumbedi - Note 3

Ein bisschen länger – sogar zweimal von Beginn an – durfte zuletzt der 20-jährige Rechtsverteidiger ran. Auch Kumbedi ist ausgeliehen. Im kommenden Sommer kann eine Kaufpflicht über sechs Millionen Euro greifen. Immerhin die Ansätze stimmen leicht optimistisch auf VfL-Sicht.

Jenson Seelt - ohne Note

Der 22-jährige Abwehr-Schlaks legte am Wochenende ein solides Startelf-Debüt hin, flog dann aber unter der Woche beim Pokalaus gegen Holstein Kiel (0:1) vom Platz. Für eine Bewertung ist es noch zu früh.

Christian Eriksen - Note 4,5

Erst im September stieß der bis dahin vereinslose dänische Rekordnationalspieler zum Team. Nach einer Phase des Herantastens ist Eriksen mittlerweile in der Stammelf angekommen, doch eine enttäuschende Vorstellung jagt die nächste. Der 33-jährige Techniker ist einfach nicht mehr der spritzigste.

Im Winter muss korrigiert werden

Jörg Schmadtke und Bruno Labbadia werden bereits als neue starke Männer in der Autostadt gehandelt. Platz zwölf in der Liga ist man zwar durchaus gewohnt, entspricht dennoch nicht Budget und Erwartungen beim VfL. Gut möglich, dass im Winter einmal mehr personell nachgerüstet wird. Bislang sind die meisten Neuzugänge Enttäuschungen. Immerhin: Es gibt bei einigen Jungs noch durchaus hohes Entwicklungspotenzial.

