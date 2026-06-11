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30 Millionen: Moreira gibt Bayer die Zusage

Der Transfer von Afonso Moreira zu Bayer Leverkusen befindet sich in den finalen Zügen. Der portugiesische Flügelstürmer hat der Werkself bereits seine Zusage gegeben.

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Info | Bild
1 min.
Afonso Moreira im Trikot von Olympique Lyon @Maxppp

Simon Rolfes ist fleißig. Nach dem Transfer von Kennet Eichhorn (16) arbeitet der Geschäftsführer Sport schon am nächsten großen Deal. Afonso Moreira soll von Olympique Lyon zu Bayer Leverkusen wechseln und die Offensive verstärken.

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Nach FT-Informationen hat der 21-jährige Portugiese bereits seine Zusage für einen Wechsel zum Bundesligisten gegeben. Die ‚Bild‘ bringt parallel dazu eine Ablösesumme ins Spiel. Der Boulevardzeitung zufolge werden für den bevorstehenden Transfer 25 bis 30 Millionen Euro fließen.

Ex-Klub Sporting Lissabon würde 20 Prozent der Ablöse erhalten. Von den Portugiesen wechselte Moreira vor einem Jahr für zwei Millionen Euro nach Frankreich.

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Beide Klubs sollen an einer zeitnahen Lösung arbeiten, um den Deal schnellstmöglich über die Bühne zu bekommen. Lyon befindet sich wirtschaftlich unter Druck, muss Einnahmen generieren. Leverkusen erhält so früh Planungssicherheit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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