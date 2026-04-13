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Real plant Verkauf von Bundesliga-Flirt

Im Sommer wirft Real Madrid wohl Gonzalo García auf den Markt. Zwei Bundesligisten werden die Situation des spanischen Angreifers genau beobachten.

von Dominik Schneider - David Hamza - Quelle: The Athletic
1 min.
Real-Stürmer Gonzalo García @Maxppp

Real Madrid plant für die nächste Saison offenbar ohne Gonzalo García (22). Laut ‚The Athletic‘ soll der Mittelstürmer, der erst im August bis 2030 verlängerte, nach Möglichkeit verkauft werden, womöglich wie bei einigen anderen Real-Talenten mit einer Rückkaufklausel.

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In den vergangenen Wochen wurde der Spanier auch mit Vereinen aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. Eintacht Frankfurt und der VfB Stuttgart beschäftigen sich offenbar mit dem Torjäger der Königlichen. Bei den Schwaben wurde García im Winter sogar als Wunschkandidat für die Offensive bezeichnet. Allerdings verpflichtete der VfB dann Jeremy Arévalo (21) von Racing Santander. Möglicherweise flammt das Interesse an García im Sommer neu auf.

García kommt in dieser Saison regelmäßig auf Einsatzminuten (sechs Pflichtspieltore), seinen Kaderplatz soll aber Endrick (19) einnehmen, der aktuell an Olympique Lyon verliehen ist. Der Brasilianer blüht in Frankreich auf, steht nach 16 OL-Spielen bei zwölf Scorerpunkten (sechs Tore, sechs Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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