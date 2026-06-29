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Rangers holen Godfrey

Ben Godfrey verstärkt zunächst vorübergehend den Kader der Glasgow Rangers. Wie die Schotten mitteilen, kommt der 28-jährige Engländer per Leihe von Atalanta Bergamo. Die Rangers sichern sich außerdem eine Kaufoption für den Verteidiger, der in der vergangenen Spielzeit schon an Bröndby IF verliehen war.

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