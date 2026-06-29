Rangers holen Godfrey

Ben Godfrey verstärkt zunächst vorübergehend den Kader der Glasgow Rangers. Wie die Schotten mitteilen, kommt der 28-jährige Engländer per Leihe von Atalanta Bergamo. Die Rangers sichern sich außerdem eine Kaufoption für den Verteidiger, der in der vergangenen Spielzeit schon an Bröndby IF verliehen war.

Unter der Anzeige geht's weiter