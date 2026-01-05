VfB: 40-Millionen-Angebot für Leweling

Der anstehende Transfer von Antoine Semenyo (25) zu Manchester City könnte auch Folgen für den VfB Stuttgart haben. Denn wie ‚Sky‘ berichtet, hat der AFC Bournemouth Flügelflitzer Jamie Leweling (24) als geeigneten Nachfolger auserkoren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge haben die Cherries Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bereits ein mündliches Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler unterbreitet. Wohlgemuth habe die Offerte sofort abgelehnt und dem AFC zu verstehen gegeben, dass Leweling in diesem Winter nicht zum Verkauf stehe.

Hätte Stuttgart die 40 Millionen annehmen sollen? Ja, marktgerechter Preis Nein, Leweling ist noch mehr wert Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Leweling zählt auch in dieser Saison zu den Konstanten im Stuttgarter Team und ist von enormer Bedeutung für die Spielphilosophie von Trainer Sebastian Hoeneß. Der in Fürth ausgebildete Rechtsfuß steht nach 24 Partien bei vier Toren und sieben Vorlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im vergangenen Sommer waren Nottingham Forest und Juventus Turin an Leweling interessiert. Auch damals hatte der VfB den Riegel vorgeschoben. Lewelings Vertrag läuft bis 2029.