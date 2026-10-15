Endrick spricht wieder von Abschied

Trotz seines Anteils am 4:3-Erfolg von Real Madrid gegen die AS Rom in der Champions League schließt Endrick einen erneuten Abschied nicht aus. Gegenüber ‚Movistar+‘ wollte sich der 20-jährige Brasilianer nicht vollends für einen Verbleib im Winter bei den Königlichen aussprechen: „Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Wenn ich im Januar gehen muss, gehe ich. Wenn ich bleiben muss, bleibe ich. Ich werde tun, was Gott mir ins Herz legt.“

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Dass Trainer José Mourinho ihm mehr als den üblichen Kurzeinsatz zustand, überraschte das Sturmjuwel. „Ich bin sehr glücklich. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Als der Trainer mich rief, war ich wirklich überrascht, weil es ungewöhnlich früh war. Ich hatte lange nicht gespielt und war so motiviert: Das habe ich auf dem Platz gezeigt und gut gespielt“, so Endrick. Zuletzt kamen Gerüchte über eine Leihe ab Winter auf. Mourinho machte zwar klar, dass er den Youngster in den eigenen Reihen halten will. Endrick selbst hat die Tür für einen Abgang jetzt aber wieder einen Spalt geöffnet.