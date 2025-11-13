Wolfsburg kickt auch Schindzielorz

Der VfL Wolfsburg und Sebastian Schindzielorz gehen wie erwartet getrennte Wege. Wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Paul Simonis verkündet der Bundesligist, dass auch der Sportdirektor seinen Posten räumen muss.

Der ebenfalls angezählte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen erläutert: „Sebastian hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt – loyal, engagiert und mit hoher fachlicher Kompetenz. In der aktuellen sportlichen Situation haben wir jedoch entschieden, dass wir auf dieser Position neue Impulse benötigen.“ Für die Nachfolge kursieren in Wolfsburg hochkarätige Namen wie Christoph Freund (FC Bayern), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) und Marcel Schäfer (RB Leipzig). Kontakt haben die Wolfsburger laut ‚Sky‘ zu Tim Steidten aufgenommen, der bis Februar als Technischer Direktor für West Ham United gearbeitet hatte. Weitere Namen, die schon für die Sportliche Leitung der Wölfe gehandelt wurden, sind Jonas Boldt, Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger.