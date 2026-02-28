Southgate äußert sich zu United-Gerüchten

Gareth Southgate hat eine schnelle Rückkehr in den Vereinsfußball vorerst ausgeschlossen. In dem Podcast ‚The Football Boardroom‘ erklärte der 55-Jährige: „Ich verspüre keinen Drang danach, einfach nur irgendeinen Job als Trainer in der Premier League anzunehmen.“ Der ehemalige England-Coach wartet geduldig auf die richtige Herausforderung: „Ich hatte einen der größten Jobs im Weltfußball, daher bin ich verwöhnt worden. Großartige Abende, die Zusammenarbeit mit herausragenden Spielern. Kein Eigentümer, der sich einmischt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem Rücktritt als Nationaltrainer im Sommer 2024 wurde Southgate immer wieder als Kandidat bei englischen Top-Klubs gehandelt. Sein Name fällt, insbesondere wenn es um die Nachfolge bei Manchester United geht, regelmäßig. Southgate war vor seinem Engagement bei den Three Lions bereits von 2006 bis 2009 als Übungsleiter beim FC Middlesbrough in der Premier League tätig. Für eine neue Aufgabe bei einem Top-Klub sieht er sich gewappnet: „Glaube ich, dass ich die Arbeit hätte leisten können, die einige Leute, die kürzlich in diesen Vereinen waren, geleistet haben? Könnte ich es besser machen? Ich glaube schon.“