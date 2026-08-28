Doppel-Duell gegen Besiktas: Schweres Euro League-Programm für TSG und Bayer

Nach der Champions League-Auslosung am gestrigen Donnerstag hat die UEFA heute die Lose für die kommende Europa League-Saison gezogen. Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim erwarten einige harte Gegner.
Im Grimaldi Forum in Monaco rollten heute wieder die Kugeln. Die Auslosung der Europa League-Ligaphase stand an.
Die Auslosung im Überblick
Topf 1
Bayer Leverkusen: Olympique Marseille (H), Olympique Lyon (A), RB Salzburg (H), Dinamo Zagreb (A), NK Celje (H), Lech Poznan (A), Besiktas (H), OFI Kreta (A)
Juventus Turin: Real Sociedad (H), AZ Alkmaar (A), Stade Rennes (H), Ferencvaros (A), Omonia Nikosia (H), Celta Vigo (A), NEC Nijmegen (H), Hapoel B.-Sheva (A)
Olympique Lyon: Bayer Leverkusen (H), Real Sociedad (A), Union Saint-Gilloise (H), RSC Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Bialystok (A), Lilleström (H), TSG Hoffenheim (A)
Real Sociedad: Olympique Lyon (H), Juventus Turin (A), Viktoria Pilsen (H), Union Saint-Gilloise (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), Lilleström (A)
AZ Alkmaar: Juventus Turin (H), Benfica (A), Dinamo Zagreb (H), Sparta Prag (A), Sturm Graz (H), Sunderland (A), Hapoel B.-Sheva (H), Ararat-Armenia (A)
Benfica: AZ Alkmaar (H), AC Mailand (A), Celtic Glasgow (H), Viktoria Pilsen (A), Lech Poznan (H), Omonia Nikosia (A), OFI Kreta (H), NEC Nijmegen (A)
AC Mailand: Benfica (H), Olympiakos (A), Ferencvaros (H), RB Salzburg (A), Sunderland (H), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Olympiakos: AC Mailand (H), Olympique Marseille (A), Sparta Prag (H), Stade Rennes (A), Bialystok (H), NK Celje (A), TSG Hoffenheim (H), Torreense (A)
Olympique Marseille: Olympiakos (H), Bayer Leverkusen (A), RSC Anderlecht (H), Celtic Glasgow (A), Celta Vigo (H), Sturm Graz (A), Levski Sofia (H), Besiktas (A)
Topf 2
Ferencvaros: Juventus Turin (H), AC Mailand (A), Viktoria Pilsen (H), Celtic Glasgow (A), NK Celje (H), Lech Poznan (A), Torreense (H), TSG Hoffenheim (A)
Union Saint-Gilloise: Real Sociedad (H), Olympique Lyon (A), Celtic Glasgow (H), Viktoria Pilsen (A), Lech Poznan (H), Celta Vigo (A), Hapoel B.-Sheva (H), Besiktas (A)
Celtic Glasgow: Olympique Marseille (H), Benfica (A), Ferencvaros (H), Union Saint-Gilloise (A), Celta Vigo (H), Omonia Nikosia (A), Besiktas (H), Torreense (A)
Stade Rennes: Olympiakos (H), Juventus Turin (A), Dinamo Zagreb (H), Sparta Prag (A), Omonia Nikosia (H), Sturm Graz (A), OFI Kreta (H), NEC Nijmegen (A)
Viktoria Pilsen: Benfica (H), Real Sociedad (A), Union Saint-Gilloise (H), Ferencvaros (A), Bialystok (H), Bournemouth (A), Levski Sofia (H), Lilleström (A)
Dinamo Zagreb: Bayer Leverkusen (H), AZ Alkmaar (A), RSC Anderlecht (H), Stade Rennes (A), Sturm Graz (H), Sunderland (A), NEC Nijmegen (H), Hapoel B.-Sheva (A)
Sparta Prag: AZ Alkmaar (H), Olympiakos (A), Stade Rennes (H), RB Salzburg (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Lilleström (H), Ararat-Armenia (A)
RSC Anderlecht: Olympique Lyon (H), Olympique Marseille (A), RB Salzburg (H), Dinamo Zagreb (A), Sunderland (H), Bialystok (A), TSG Hoffenheim (H), OFI Kreta (A)
RB Salzburg: AC Mailand (H), Bayer Leverkusen (A), Sparta Prag (H), RSC Anderlecht (A), Crystal Palace (H), NK Celje (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Topf 3
Lech Poznan: Bayer Leverkusen (H), Benfica (A), Ferencvaros (H), Union Saint-Gilloise (A), Sunderland (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), Omonia Nikosia (A)
Bournemouth: AC Mailand (H), Real Sociedad (A), Viktoria Pilsen (H), Sparta Prag (A), Sturm Graz (H), Celta Vigo (A), Hapoel B.-Sheva (H), Lilleström (A)
NK Celje: Olympiakos (H), Bayer Leverkusen (A), RB Salzburg (H), Ferencvaros (A), Omonia Nikosia (H), Sturm Graz (A), NEC Nijmegen (H), Ararat-Armenia (A)
Omonia Nikosia: Benfica (H), Juventus Turin (A), Celtic Glasgow (H), Stade Rennes (A), Celta Vigo (H), NK Celje (A), Besiktas (H), NEC Nijmegen (A)
Crystal Palace: Real Sociedad (H), Olympique Lyon (A), Sparta Prag (H), RB Salzburg (A), Lech Poznan (H), Bialystok (A), TSG Hoffenheim (H), Besiktas (A)
Sunderland: AZ Alkmaar (H), AC Mailand (A), Dinamo Zagreb (H), RSC Anderlecht (A), Bialystok (H), Lech Poznan (A), Levski Sofia (H), Torreense (A)
Bialystok: Olympique Lyon (H), Olympiakos (A), RSC Anderlecht (H), Viktoria Pilsen (A), Crystal Palace (H), Sunderland (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Celta Vigo: Juventus Turin (H), Olympique Marseille (A), Union Saint-Gilloise (H), Celta Vigo (A), Bournemouth (H), Omonia Nikosia (A), Lilleström (H), Hapoel B.-Sheva (A)
Sturm Graz: Olympique Marseille (H), AZ Alkmaar (A), Stade Rennes (H), Dinamo Zagreb (A), NK Celje (H), Bournemouth (A), OFI Kreta (H), TSG Hoffenheim (A)
Topf 4
TSG Hoffenheim: Olympique Lyon (H), Olympiakos (A), Ferencvaros (H), RSC Anderlecht (A), Sturm Graz (H), Crystal Palace (A), Besiktas (H), OFI Kreta (A)
Torreense: Olympiakos (H), Real Sociedad (A), Celtic Glasgow (H), Ferencvaros(A), Sunderland (H), Lech Poznan (A), Ararat-Armenia (H), Lilleström (A)
NEC Nijmegen: Benfica (H), Juventus Turin (A), Stade Rennes (H), Dinamo Zagreb (A), Omonia Nikosia (H), NK Celje (A), Levski Sofia (H), Ararat-Armenia (A)
Lilleström Real Sociedad (H), Olympique Lyon (A), Viktoria Pilsen (H), Sparta Prag (A), Bournemouth (H), Celta Vigo (A), Torreense (H), Levski Sofia (A)
Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (H), AC Mailand (A), Sparta Prag (H), RB Salzburg (A), NK Celje (H), Bialystok (A), NEC Nijmegen (H), Torreense (A)
Besiktas: Olympique Marseille (H), Bayer Leverkusen (A), Union Saint-Gilloise (H), Celtic Glasgow (A), Crystal Palace (H), Omonia Nikosia (A), Hapoel B.-Sheva (H), TSG Hoffenheim (A)
Hapoel B.-Sheva: Juventus Turin (H), AZ ALkmaar (A), Dinamo Zagreb (H), Union Saint-Gilloise (A), Celta Vigo (H), Bournemouth (A), OFI Kreta (H), Besiktas (A)
OFI Kreta: Bayer Leverkusen (H), Benfica (A), RSC Anderlecht(H), Stade Rennes (A), Lech Poznan (H), Sturm Graz (A), TSG Hoffenheim (H), Hapoel B.-Sheva (A)
Levski Sofia: AC Mailand (H), Olympique Marseille (A), RB Salzburg (H), Viktoria Pilsen (A), Bialystok (H), Sunderland (A), Lilleström (H), NEC Nijmegen (A)
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