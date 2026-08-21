Bentley in die Premier League
Nach dreieinhalb Jahren verlässt Torhüter Daniel Bentley die Wolverhampton Wanderers. Der 33-jährige Engländer schließt sich Premier League-Aufsteiger Coventry City an.
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Dan Bentley has completed a permanent move to Coventry City after three-and-a-half years in Wolverhampton.— Wolves (@Wolves) August 21, 2026
Thank you for your contributions, Dan, and best of luck for the future 🤝https://t.co/rMEPGWXu71
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