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Bentley in die Premier League

Nach dreieinhalb Jahren verlässt Torhüter Daniel Bentley die Wolverhampton Wanderers. Der 33-jährige Engländer schließt sich Premier League-Aufsteiger Coventry City an.

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