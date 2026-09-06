FC Bayern: Sonderlob für Musiala

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, findet für das Comeback von Jamal Musiala lobende Worte. Im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ sagte Dreesen über den Mittelfeldspieler: „Jamal hat sehr gut trainiert. Ich fand es großartig, dass Vincent ihn in den Kader aufgenommen und ihm auch Spielminuten gegeben hat. Er hat ihn eingewechselt, obwohl das Spiel noch nicht entschieden war, was zeigt, wie sehr er ihm vertraut. Jeder im Verein tut alles, um Jamal zu unterstützen.“

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Musiala feierte im gestrigen Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke 04 (0:0) sein Comeback. Der deutsche Nationalspieler ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt. Bei zwei vorangegangen Testspielen war Musiala zusammengebrochen. Inzwischen wurde seine Medikation angepasst und er ist beschwerdefrei.