Köln-Job: Hoffnung für Wagner

René Wagner hat in seinen ersten Wochen beim 1. FC Köln einen guten Eindruck hinterlassen. Nach dem gestrigen 1:1 beim FC St. Pauli schwärmte Geschäftsführer Sport Thomas Kessler: „Die Arbeit mit René macht nicht nur den Jungs Spaß. Ich habe auch den Eindruck, dass die Zusammenarbeit im Staff und auch zwischen uns beiden sehr positiv und sehr offen ist. Er kommuniziert unheimlich viel und hat es schon geschafft, dass die Jungs die Intensität im Training ein Stück weit angezogen haben.“

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Kessler weiter: „Das sind genau die kleinen Schritte, die man benötigt, wenn man im nächsten Jahr in der Bundesliga spielen will. Das war das Ziel, nicht mehr und nicht weniger. Er macht das sehr akribisch, macht einen guten Job, deswegen freue ich mich auch für ihn.“ Gelingt Wagner mit Köln der Klassenerhalt, darf er sich Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung als Cheftrainer machen.