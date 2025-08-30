Bayer-Zugang kommt heute – neue Zahlen zum Hincapié-Verkauf

Bayer Leverkusen kann in Kürze einen Haken hinter die Verpflichtung von Außenstürmer Eliesse Ben Seghir (20) machen. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato wurden die letzten Details geklärt, auch ein Last-Minute-Abwerbeversuch eines englischen Vereins konnte den Deal nicht mehr verhindern.

Die AS Monaco erhält aus Leverkusen eine Ablöse von 30 Millionen Euro plus Boni sowie eine Weiterverkaufsklausel. Ben Seghir wird bei Bayer einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Laut Sacha Tavolieri wird der marokkanische Nationalspieler noch am heutigen Samstag den Medizincheck absolvieren.

52 Millionen für Hincapié

Der Werkself den Rücken kehrt dagegen Innenverteidiger Piero Hincapié (23). Zur Vereinbarung mit dem FC Arsenal wartet Fabrizio Romano mit neuen Informationen auf: Die Londoner leihen Hincapié für eine Gebühr von sechs Millionen Euro aus, im Sommer 2026 greift dann eine Kaufpflicht in Höhe von 46 Millionen.

Bei Arsenal winkt dem Ecuadorianer im Anschluss ein Fünfjahresvertrag. Laut ‚The Athletic‘ erhält Leverkusen zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.