Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer-Zugang kommt heute – neue Zahlen zum Hincapié-Verkauf

Der Kaderumbruch bei Bayer Leverkusen geht weiter. Beim Vizemeister stehen ein Zu- und Abgang unmittelbar bevor.

von David Hamza - Quelle: FT-Info | The Athletic | Fabrizio Romano
1 min.
Piero Hincapié betet @Maxppp

Bayer Leverkusen kann in Kürze einen Haken hinter die Verpflichtung von Außenstürmer Eliesse Ben Seghir (20) machen. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato wurden die letzten Details geklärt, auch ein Last-Minute-Abwerbeversuch eines englischen Vereins konnte den Deal nicht mehr verhindern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die AS Monaco erhält aus Leverkusen eine Ablöse von 30 Millionen Euro plus Boni sowie eine Weiterverkaufsklausel. Ben Seghir wird bei Bayer einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Laut Sacha Tavolieri wird der marokkanische Nationalspieler noch am heutigen Samstag den Medizincheck absolvieren.

52 Millionen für Hincapié

Der Werkself den Rücken kehrt dagegen Innenverteidiger Piero Hincapié (23). Zur Vereinbarung mit dem FC Arsenal wartet Fabrizio Romano mit neuen Informationen auf: Die Londoner leihen Hincapié für eine Gebühr von sechs Millionen Euro aus, im Sommer 2026 greift dann eine Kaufpflicht in Höhe von 46 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Arsenal winkt dem Ecuadorianer im Anschluss ein Fünfjahresvertrag. Laut ‚The Athletic‘ erhält Leverkusen zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Ligue 1
Leverkusen
Arsenal
Monaco
Piero Hincapié
Eliesse Ben Seghir

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Arsenal Logo FC Arsenal
Monaco Logo AS Monaco
Piero Hincapié Piero Hincapié
Eliesse Ben Seghir Eliesse Ben Seghir
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert