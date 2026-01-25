Muslic lässt Dzeko von der Leine

Edin Dzeko (39) feiert sein Debüt für den FC Schalke 04. In der 67. Minute wurde der prominente Neuzugang beim Stand von 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern von Cheftrainer Miron Muslic eingewechselt. Den Platz verlassen musste dafür Amin Younes (32).

Unter der Woche hatten die Königsblauen die Verpflichtung des 146-fachen bosnischen Nationalspielers offiziell bekanntgegeben. An den AC Florenz fließt keine fixe Ablöse, lediglich leistungsbezogene Boni wurden vereinbart. Nun ist Dzeko direkt gefragt und muss dabei helfen, die erste Niederlage im neuen Jahr abzuwenden.

Update (15:18 Uhr): Der neue Schalker Star zeigt direkt sein Können und trifft nur zwanzig Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:2.