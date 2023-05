Real: Ancelotti spricht über Kubo-Rückkehr

Im Vorfeld zur Partie gegen Real Sociedad am Dienstag (22 Uhr) äußerte sich Real Madrid-Coach Carlo Ancelotti auf einer Pressekonferenz wohlwollend zu Takefusa Kubo. „Wir schauen auf ihn, er spielt sehr gut“, so der italienische Erfolgstrainer. Allerdings weiß Ancelotti auch, dass es „schwierig ist, in diesem Kader Minuten zu bekommen“, weshalb man erst „in ein paar Monaten“ über eine mögliche Rückkehr von Kubo ins Santiago Bernabéu sprechen wird.

Kubo wechselte im vergangenen Sommer für 6,5 Millionen Euro von den Königlichen nach San Sebastián. In 29 Spielen lieferte der japanische Nationalspieler sieben Tore und fünf Assists ab. Real soll sich eine Vorzugsoption bei einem möglichen künftigen Transfer sowie eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

