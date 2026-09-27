Ballon d’Or: Yamal legt nochmal nach

Lamine Yamal betreibt knapp einen Monat vor der Vergabe des diesjährigen Ballon d’Or weiter fleißig Eigenwerbung. Im Interview mit dem ‚Guardian‘ betont der Youngster: „Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich erst seit diesem Jahr auf dem Niveau bin, um den Ballon d’Or zu gewinnen, das ist schon länger so. Das weiß jeder und alle wissen, dass ich ein Spieler bin, der den Unterschied ausmacht. Ich glaube, manche denken: Lamine ist 19, er wird den Ballon d’Or eines Tages gewinnen, also geben wir ihn lieber jemand anderem.“

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Was der Star des FC Barcelona noch tun müsse, um gegen die dem Vernehmen nach größten Konkurrenten, Kylian Mbappé (27/Real Madrid) und Harry Kane (33/FC Bayern), zu triumphieren? „Ich muss einfach gewinnen, gewinnen und nochmal gewinnen und es wird ein Moment kommen, in dem es keine Debatte mehr geben wird. Es wird Leute geben, die es lieben, und andere, die sagen: ‚Er ist so ein Angeber‘. Und das ist normal.“