„Unerträgliches Umfeld“: Riesiger Frankreich-Zoff

Am Tag nach dem WM-Finale werden die Risse und Spannungen beim französischen Fußballverband immer deutlicher. Laut der ‚L’Équipe‘ war schon vor Abflug in die USA ein handfester Streit zwischen Kylian Mbappé (27) und Philippe Diallo entbrannt. Der FFF-Präsident hatte angekündigt, dass Bonuszahlungen erst mit Erreichen des Halbfinales ausgezahlt werden. Ein Vorgehen, das dem Kapitän und seinen Mitspielern extrem übel aufstieß. Und auch während des Turniers soll es zu großen Unstimmigkeiten gekommen sein.

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So forderte die Mannschaft vom Verband spezielle Kältekammern, um mit der extremen Hitze umzugehen. Der FFF verwies zunächst auf Sparzwänge und ließ sich erst durch massive Interventionen durch Mbappé breitschlagen. Darüber hinaus wurden Familienangehörige der Profis bei den Reisen zu den WM-Spielen kaum unterstützt. Gleichzeitig reiste aber eine hohe Verbandsabordnung erster Klasse zu den Partien in die USA. Kostenpunkt: 120.000 Euro. Der scheidende Trainer Didier Deschamps sprach im Anschluss an das verlorene Spiel um Platz drei gegen England (4:6) von einem „unerträglichen Umfeld“.