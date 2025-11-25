Menü Suche
Weltmeisterschaft

Milde Strafe: Ronaldo entgeht WM-Sperre

von Remo Schatz - Quelle: FIFA
1 min.
Cristiano Ronaldo mit Donald Trump @Maxppp

Cristiano Ronaldo (40) entgeht einer Sperre während der anstehenden Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Nordamerika. Wie die FIFA offiziell bestätigt, wurde der Portugiese für seinen Ellbogenschlag im Spiel gegen Irland (0:2) zwar mit der üblichen Sperre über drei Spiele belegt, die beiden letzten Spiele wurden allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Das erste Spiel hatte er bereits beim Spiel der Portugiesen gegen Armenien (9:1) abgesessen.

Im offiziellen Statement des Weltverbandes heißt es: „Sollte Cristiano Ronaldo während der Bewährungszeit einen weiteren Verstoß ähnlicher Art und Schwere begehen, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre automatisch als aufgehoben und die verbleibenden zwei Spiele müssen sofort verbüßt werden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
