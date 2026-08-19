HSV: Neuer Flügelstürmer im Anmarsch?

Auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler könnte der Hamburger SV in der Türkei fündig geworden sein. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben sich die Hanseaten Informationen zu Pedro Brazão von Bodrum FK eingeholt. Auch Besiktas und Racing Straßburg zeigen Interesse am Portugiesen.

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Der 23-Jährige hat in der vergangenen Saison in der zweiten türkischen Liga mit acht Toren und vier Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht. Den Sprung in die Süper Lig hat er in den Play-offs mit seinem Team aber verpasst. Brazão kommt primär über den rechten Flügel, ist in der Offensive aber flexibel einsetzbar.