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Grönbaek lässt HSV-Zukunft offen

von David Hamza - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Albert Grönbaek im HSV-Trikot @Maxppp

Albert Grönbaek (24) befasst sich noch nicht mit seiner Zukunft über die laufende Saison hinaus. Auf Nachfrage des ‚Hamburger Abendblatt‘, ob er gerne beim Hamburger SV bleiben würde, sagt der offensive Mittelfeldspieler: „Dafür ist es noch zu früh. Zudem ist es wichtig, dass der HSV mich auch fest verpflichten möchte. Im Moment konzentriere ich mich auf die letzten Spiele und darauf, mein Bestes zu geben.“

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Grönbaek ist seit dem Winter von Stade Rennes ausgeliehen, verletzungsbedingt gab er erst am vergangenen Spieltag sein Debüt. Der HSV besitzt eine fünf Millionen Euro hohe Kaufoption. Über mögliche Nachverhandlungen, den Preis zu senken, sagt Grönbaek: „Das ist die Aufgabe meines Beraters. Ich konzentriere mich nur auf den Fußball. Aber ich bin sicher, dass er und Claus (Sportdirektor Costa, Anm. d. Red.) darüber sprechen werden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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