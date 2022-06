Modric hängt noch ein Jahr dran

Die Verlängerung war für beide Parteien nur Formsache, jetzt ist alles unterschrieben. Wie Real Madrid offiziell mitteilt, verlängert Luka Modric seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre Ende Juni ausgelaufen.

Der 36-Jährige geht damit in seine elfte Saison im Dress der Königlichen. Abnutzungserscheinungen sind dem Kroaten dabei nicht zu bescheinigen, Modric ist wichtig wie eh und je für die Mannschaft des spanischen Rekordmeisters. In der abgelaufenen Saison kam er auf 15 Torbeteiligungen in 45 Pflichtspieleinsätzen.

In seiner imposanten Titelsammlung mit dem weißen Ballett finden sich unter anderem fünf Champions-League-Titel und drei spanische Meisterschaften. Auch auf der individuellen Ebene bescherte ihm seine Station in der spanischen Hauptstadt Titel. So gelang es ihm als erstem Spieler nach zehn Jahren, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den Weltfußballer-Titel zu entreißen, den er 2018 einsackte.