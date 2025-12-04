Hoeneß' WhatsApp an Woltemade

55 Millionen Euro war der FC Bayern bereit, für Nick Woltemade hinzublättern. Dem VfB Stuttgart war das nicht genug. Ein Wechsel an die Säbener Straße zerschlug sich dementsprechend und nur wenig später landete der 1,98 Meter-Hüne bei Newcastle United. Die Magpies zahlten 75 Millionen Euro und sicherten sich die Dienste von Deutschlands großer Sturmhoffnung.

Während die Ablöse in Deutschland hohe Wellen schlug, berührte das Woltemade selbst kaum. Im Interview mit dem ‚Stern‘ sagt der gebürtige Bremer: „Das Gerede übers Geld ist eine ziemlich deutsche Angelegenheit. Mich hat in England noch niemand auf meine Ablöse angesprochen. Ich musste mir auch noch keinen Spruch in der Kabine anhören. Die Leute haben sich an diese Summen offenbar gewöhnt.“

Böses Blut mit den Bayern gibt es auch nicht. Uli Hoeneß höchstpersönlich bemühte sich im Sommer um Woltemade. Auch wenn sich der Wunsch des Ehrenpräsidenten vom Tegernsee nicht erfüllte, riss der Kontakt nicht ab. „Herr Hoeneß hat mir eine Whatsapp zukommen lassen und mir alles Gute für die neue Saison gewünscht“, berichtet Woltemade.

Schnelle Entscheidung pro Newcastle

Dass sich Hoeneß beim 23-Jährigen meldete, obwohl er in die Premier League statt nach München gewechselt war, rechnet Woltemade ihm hoch an: „Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat.“ Wirklich lange abwägen, ob ein Wechsel nach Newcastle Sinn macht, konnte und musste der Torjäger darüber hinaus nicht.

„Ich hatte zwei Tage Bedenkzeit. Aber lange überlegen musste ich eh nicht, denn Newcastle United ist ein toller Klub, der in der stärksten Liga der Welt spielt“, erinnert sich Woltemade. Sein Ziel sei es immer gewesen, sich „mit den Besten zu messen“. Das gelingt dem ehemaligen Bundesligaprofi par excellence. Im schwarz-weiß gestreiften Trikot erzielte er bereits sieben Tore in 18 Pflichtspielen. Außerdem gelang ihm parallel dazu der Durchbruch in der Nationalmannschaft (acht Spiele/vier Tore).