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Ngankam vor Eintracht-Flucht

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Jessic Ngankam im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Jessic Ngankam (26) hat bei Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr. Die ‚Bild‘ berichtet, dass für den Stürmer aufgrund seiner komplizierten Situation bei den Hessen ein Winterwechsel im Raum steht. Darüber hinaus sei auch eine Auflösung des bis 2028 datierten Vertrags denkbar.

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Für die Eintracht spielt Ngankam in der laufenden Saison keine Rolle. Phasenweise trainiert der fünffache deutsche U21-Nationalspieler sogar nur bei der Frankfurter Reserve mit. Mit dieser Situation ist Ngankam logischerweise nicht zufrieden, weshalb er im Winter auf Vereinssuche geht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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