Barça-Schock: Al Sadd sperrt sich gegen Xavi-Abgang

Wechselt Xavi am Ende doch nicht von Al Sadd zum FC Barcelona? Wie die Kataris am heutigen Mittwochabend offiziell mitteilen, wird man den Spanier „zu diesem sensiblen Zeitpunkt der Saison“ nicht ziehen lassen.

Gleichwohl heiße man eine Delegation aus Katalonien willkommen. Klub-Boss Turki Al-Ali „schätzt und respektiert dies“.

Beim Klub, der mit acht Siegen aus acht Partien perfekt in die Spielzeit gestartet ist, besitzt Xavi noch einen bis 2023 datierten Vertrag. Man darf nun gespannt sein, was das Statement des Klubs tatsächlich bedeutet. Sollte sich Al Sadd final gegen den Transfer sperren, müsste Barça mindestens einmal bis zum Saisonende eine andere Lösung finden.

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh