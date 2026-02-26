Champions League: Die FT-Topelf der Playoff-Rückspiele

Die Rückspiele der Champions League-Playoffs sind Geschichte und haben einige spannende Partien geliefert. Während Bayer Leverkusen schmucklos in die nächste einzog, verspielte Borussia Dortmund blamabel eine Führung aus dem Hinspiel. Eine Mannschaft ist gleich dreifach in der FT-Topelf vertreten und stellt ebenso den Spieler des Spieltags.
Spieler des Spieltags: Alexander Sörloth
Mit einem Hattrick schoss Alexander Sörloth sein Team quasi im Alleingang in die nächste Runde. Nachdem Atlético Madrid im Hinspiel gegen den FC Brügge über ein 3:3-Remis nicht hinauskamen, sorgte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone im Rückspiel für klare Verhältnisse. Insbesondere Sörloth hatte daran einen großen Anteil. Der 30-Jährige erzielte drei Tore beim 4:1-Erfolg der Rojiblancos und avancierte zum Player of the Match der UEFA – auch bei FT geht die Auszeichnung an den Norweger.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Bayer - Olympiakos 0:0
- Inter - Bodö/Glimt 1:2
- Newcastle United - Qarabag 3:2
- Atlético Madrid - Brügge 4:1
- PSG - AS Monaco 2:2
- Real Madrid - Benfica 2:1
- Atalanta - Dortmund 4:1
- Juventus - Gala 3:2 n.V.
