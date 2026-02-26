Champions League: Die FT-Topelf der Playoff-Rückspiele

Spieler des Spieltags: Alexander Sörloth

Mit einem Hattrick schoss Alexander Sörloth sein Team quasi im Alleingang in die nächste Runde. Nachdem Atlético Madrid im Hinspiel gegen den FC Brügge über ein 3:3-Remis nicht hinauskamen, sorgte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone im Rückspiel für klare Verhältnisse. Insbesondere Sörloth hatte daran einen großen Anteil. Der 30-Jährige erzielte drei Tore beim 4:1-Erfolg der Rojiblancos und avancierte zum Player of the Match der UEFA – auch bei FT geht die Auszeichnung an den Norweger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick