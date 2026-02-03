Menü Suche
TSG: So teuer ist Engelns

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Luis Engelns steht vor einem Wechsel in die Bundesliga @Maxppp

Der SC Paderborn kann sich durch den Verkauf von Luis Engelns über eine stattliche Ablöse freuen. Laut ‚Sky‘ überweist die TSG Hoffenheim drei Millionen Euro nach Ostwestfalen. Im kommenden Sommer hätte der Bundesligist aufgrund einer dann gültigen Ausstiegsklausel nur 1,5 Millionen zahlen müssen.

So verstärkt Engelns die TSG schon jetzt und kann sich über die zweite Mannschaft behutsam für den Profikader empfehlen. In Paderborn war der 18-Jährige in der Vorrunde ein wichtiger Faktor beim Team von Trainer Ralf Kettemann, zuletzt erhielt der Achter aber immer weniger Spielzeit.

