Spannende Transferspur: „Einmal Borusse, immer Borusse“

Zieht es Joy-Lance Mickels (32) in die Bundesliga? Laut ‚Sky‘ forciert der Angreifer von Sabah FK einen Winterwechsel ins deutsche Oberhaus. Mickels soll mit dem morgigen Champions League-Gegner von Borussia Dortmund eine mündliche Vereinbarung getroffen haben, dass er bei einem passenden Angebot und für eine Ablöse von 400.000 bis 500.000 Euro wechseln darf. Dem vertraglich bis 2028 gebundenen Mickels sollen mehrere Anfragen vorliegen.

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„Wer will nicht in der Bundesliga spielen? Ich denke, es ist eine der attraktivsten Ligen der Welt“, sagt der in Deutschland geborene Nationalspieler von Ruanda (vier Länderspiele). Am liebsten würde Mickels zu seinem Jugendklub Borussia Mönchengladbach wechseln: „Natürlich wäre Borussia das Nonplusultra. Ein Angebot von der Borussia würde ich nicht ausschlagen – einmal Borusse, immer Borusse.“ Für Sabah kommt der Mittelstürmer, der auch auf Außen agieren kann, auf 116 Scorerpunkte (82 Tore, 34 Assists) in 156 Einsätzen.