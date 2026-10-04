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UEFA Nations League

Hamann: Zweifel an Wirtz

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Florian Wirtz trifft zum 2:0 @Maxppp

Dietmar Hamann glaubt nicht, dass Florian Wirtz seine starke DFB-Form automatisch mit zum FC Liverpool nehmen wird. Der ehemalige Nationalspieler sagt der ‚Bild‘: „Ich glaube nicht, dass es eine Auswirkung auf Liverpool hat. Wirtz hat ja auch unter Nagelsmann ordentliche Spiele in der Nationalelf gemacht. Aber für mich hat das eine mit dem anderen wenig zu tun.“

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Am heutigen Sonntagabend (20:45 Uhr) wird Wirtz die DFB-Elf in Griechenland aller Voraussicht nach als Kapitän aufs Feld führen. Beim jüngsten 2:0-Sieg gegen Serbien gelangen dem 23-Jährigen nach technischen Kabinettstückchen je ein Tor und eine Vorlage. In Liverpool agiert der Spielmacher dagegen häufig glücklos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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